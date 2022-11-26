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Більше половини вакансій
вимагають знання англійської,...

Більше половини вакансій вимагають знання англійської,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:19

Більше половини вакансій вимагають знання англійської,...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році багато хто з роботодавців переглянув свої основні вимоги до кандидатів на вакансії «білих комірців», тобто офісні позиції.

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Більше половини вакансій вимагають знання англійської, але лише 5% кандидатів володіють нею (дослідження)
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:19

Як у вас 4.9+1.2 вийшло 5?
ifuelen
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:21

Re: Більше половини вакансій вимагають знання англійської,..

какое у вас знание английского?
среднее
Галя может на английском спросить как пройти в библиотеку, а Валя может ответить только жестами
ну и я как-то в среднем между ними

а серьезно... уровень В2 без постоянного использования невозможен, а кто им пользуется постоянно? каждый пятый опрошенный? опрос был в аэропорту?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:22

Re: Більше половини вакансій вимагають знання англійської,..

уровень С2 это уровень носителя, у нас таких нет@
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:03

  nekefer написав:а серьезно... уровень В2 без постоянного использования невозможен, а кто им пользуется постоянно?

Типовой айтишной жизни с ежедневным митингом на английском хотя бы со своим менеджером недостаточно?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:59

  moveton написав:
  nekefer написав:а серьезно... уровень В2 без постоянного использования невозможен, а кто им пользуется постоянно?

Типовой айтишной жизни с ежедневным митингом на английском хотя бы со своим менеджером недостаточно?

вполне
но
18,8% опрошенных это айтишники? очень репрезентативная выборка :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:09

Re: Більше половини вакансій вимагають знання англійської,..

вот данные Укрстата по занятому населению в тыс.чел
2021
Усього зайнято 15610,0
Сільське, лісове та рибне господарство 2692,7
Промисловість 2313,2
Будівництво 690,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів 3604,7
Транспорт, складське господарство, поштова
та кур'єрська діяльність 961,0
Тимчасове розміщування й
організація харчування 285,2
Інформація та телекомунікації 289,0
Фінансова та страхова діяльність 210,6
Операції з нерухомим майном 248,2
Професійна, наукова та технічна діяльність 422,2
Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування 317,9
Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування 873,9
Освіта 1244,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 913,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 178,7
Інші види економічної діяльності 364,5


сколько здесь айтишников? сколько вообще людей потенциально владеют английским?
мне как-то много лет назад приходилось искать человека с английским на сложные договора на где сам не тянул, контора была согласна платить, приходили с красными диплома и знаниями хуже чем с моей тройкой, переводят хуже гугла, просто набор бессмысленных слов
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:24

  nekefer написав:вполне
но
18,8% опрошенных это айтишники? очень репрезентативная выборка :lol:

Кто знает. Это же не уже занятые, а только ищущие работу. Может у них и такое распределение. Вон там 14.8% работающих в международной компании и 4.9% фрилансеров. Среди них хотя бы среднепаршивый английский должен быть за правило.

Кроме того поддерживать язык можно всяко разно. Например в онлайн игрушки резаться в международном коллективе. Тут безработным, которых 46.9%, карты в руки. Так что может на B и знают. C2, конечно, в таком количестве сомнительно.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:29

Re: Більше половини вакансій вимагають знання англійської,..

  nekefer написав:уровень С2 это уровень носителя, у нас таких нет

Є. Звісно, небагато, але є.
  nekefer написав:а серьезно... уровень В2 без постоянного использования невозможен, а кто им пользуется постоянно?

Навіть без необхідності постійного викристання підтримувати рівень англійської можна самотужки - література, фільми, онлайн-спілкування
Як вже сказали вище, серед тих, хто постійно використовує в роботі - сфера ІТ, а ще ті, хто працює в представництвах міжнародних компаній, з експатами, в ЗЕД і т п.
Faceless
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