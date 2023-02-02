Деякі українці звикли накопичувати борги за комунальні послуги, але через війну проблема з боргами стала катастрофічною.
Дивися повний текст
Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів гривень: які послуги ігнорують найбільше
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лют, 2023 10:29
Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці заборгували за комуналку понад 30 мільярдів гривень: які послуги ігнорують найбільше
Додано: Нед 19 лют, 2023 10:29
Многие "долги" дутые. За январь, когда половину месяца не было тепла, т.к. насосы не работали, насчитали больше 3 Гкалорий за квартиру. В мирное время насчитывали половину а то и меньше за полный месяц. Откуда? Ответили - по методике от 2018 года. Вы мало потратили, поэтому с вас доплата. Хотите пересчета, делайте нам запрос, какое количество часов тепло было в вашем доме. Пересчитаем. А то они не знают...
Додано: Нед 19 лют, 2023 10:38
..
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|