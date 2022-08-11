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Низка банків потребуватиме підтримки акціонерів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лют, 2023 15:33
Пропонуємо до обговорення:
Щоб з’ясувати коректність відображення якості кредитних портфелів банків, достатність формування резервів та оцінити реальний розмір регулятивного капіталу фінустанов, Національний банк у 2023 року проведе оцінку стійкості банків.
Дивися повний текст Низка банків потребуватиме підтримки акціонерів для відновлення капіталу – НБУ
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R2
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:33
Чи є перелік цих банків?
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Investor_K
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Додано: Вів 21 лют, 2023 15:40
Investor_K
эти, наверное:
21 фінустанова (у тому числі два державних банки — Укрексімбанк та Укргазбанк).
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maniachello
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