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Україна готується до
приватизації трьох промислових...

Україна готується до приватизації трьох промислових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:08

Україна готується до приватизації трьох промислових...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна готує до приватизації підприємства у Запоріжжі – «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» та «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

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Україна готується до приватизації трьох промислових гігантів у Запоріжжі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:08

Ага, самое время. Готовят за копейки отдать правильным людям. Ничего не меняется.
yvg
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:41

эх, глинозем, глинозем

если только...
cohan
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