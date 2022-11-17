RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна готується до
приватизації трьох промислових...

Україна готується до приватизації трьох промислових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:08

Україна готується до приватизації трьох промислових...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна готує до приватизації підприємства у Запоріжжі – «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» та «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Дивися повний текст
Україна готується до приватизації трьох промислових гігантів у Запоріжжі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98756
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:41

эх, глинозем, глинозем

если только...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 23:42

Цікаво: хто і за скільки готов придбати завод в 40км від лінії фронту?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 26.02.18
Подякував: 611 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, коли Україна повернеться до...
R2 » Чет 29 гру, 2022 21:10
1 280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2022 21:16
4vetal
Україна консультується з партнерами щодо нової моделі...
R2 » Чет 17 лис, 2022 21:36
1 396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2022 12:09
BIGor
Чи може Україна залишитися без інтернету та зв’язку
R2 » Сер 09 лис, 2022 19:12
1 232
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 19:12
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6430)
21.02.2023 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.