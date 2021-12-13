Максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.
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Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
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Додано: Сер 22 лют, 2023 06:49
Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума...
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Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
Додано: Сер 22 лют, 2023 11:09
Парадокс - есть ЗАКОН про индексацию пенсий и есть постановка КМУ, которая действует вместо закона. При индексации вначале съехали с 24% на 20%, потом установили, что не больше 1500 грн., а потом ещё и отменили надбавку за возраст при таком ограничении. В результате индексация вместо громких 24% получилась 10%. М ... да. Ничего не меняется в стране.
Додано: Сер 22 лют, 2023 13:43
Доброго дня!
Знаю, що війна, знаю, що важко, але, не можно так виставляти обмеження. Я попрацювала 52 роки, коли була молода працювала важко, підіймала промисловість. Але за своє життя практично нічого не маю тільки пенсію 10560 грн. Здоров'я погане, дуже багато йде грошей, щоб підтримати, те що залишилось.
Мені не доплачують за вік, бо трохи вийшла за обмеження, а зараз ще і індексацію хочуть зрізати на 560 грн. Якщо встановили замість 24 відсотків 20, той робіть, немає змоги встановіть іншій відсоток... Так не чесно, так нічого не міняється, нажаль.
Електроенергію в 4 раза з весни... А як жити?
Вимогаю, щоб дотримувались ЗАКОНА про індексацію пенсій.
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:00
"Згідно з документом, рівень підвищення для пенсій, призначених у 2020-2022 роках, становитиме 100 гривень. На такому ж рівні встановлена мінімальна сума підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше."
А це що за новина? Чому таке неподобство?
Додано: Сер 22 лют, 2023 16:18
Головне, що депутатам та наглядовим радам підвищили виплати.
А пересічним: "денег нет, но вы держитесь. Здоровья, хорошего настроения!"
Додано: Сер 22 лют, 2023 17:19
Ниачиб то відмовились від обмеження, зняли з сайта, залишили тілько 20 відсотків. Пожевемо - подивимось...
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