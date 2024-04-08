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Безпрецедентний дефіцит
кадрів. Названа галузь, де...

Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:56

Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де...

Пропонуємо до обговорення:
У системі соціального забезпечення України спостерігається постійний гострий дефіцит кадрів.

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Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 09:56

Назва "чиновник" образливе, імперське. Огидно читати таке службовцю.
dakasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 06:36

Це всі державні службовці такі мають зарплати, я також державний службовець, зарплата так би мовити нульова. Ціни дуже високі на все, навіть якщо я мають від 13 до 17 тисяч гривень на місяць, то що ця сума для життя? і ще маю двох дітей, добре що чоловік заробляє трохи більше, і то його зарплату використовую, але щоб відкласти нам не вдається, маю на увазі ремонт будинку і інші потреби. Висновок, зарплату однозначно треба піднімати державним службовцям хоча б зарплати мають стартувати від 30 тис. гривень на місяць.
vorohvira
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