У системі соціального забезпечення України спостерігається постійний гострий дефіцит кадрів.
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Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників
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Додано: Вів 20 сер, 2024 09:56
Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де...
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Безпрецедентний дефіцит кадрів. Названа галузь, де бракує найбільше чиновників
Додано: Сер 21 сер, 2024 06:36
Це всі державні службовці такі мають зарплати, я також державний службовець, зарплата так би мовити нульова. Ціни дуже високі на все, навіть якщо я мають від 13 до 17 тисяч гривень на місяць, то що ця сума для життя? і ще маю двох дітей, добре що чоловік заробляє трохи більше, і то його зарплату використовую, але щоб відкласти нам не вдається, маю на увазі ремонт будинку і інші потреби. Висновок, зарплату однозначно треба піднімати державним службовцям хоча б зарплати мають стартувати від 30 тис. гривень на місяць.
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