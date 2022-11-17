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У Раді пропонують нове
правило щодо відправлення...

У Раді пропонують нове правило щодо відправлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:21

У Раді пропонують нове правило щодо відправлення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують запровадити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, які не мають військового досвіду чи давно служили в армії.

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У Раді пропонують нове правило щодо відправлення мобілізованих на фронт - законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 12:22

так триндiли ж що без досвiду не вiдправляють на м`ясо й так
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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