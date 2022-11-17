В Україні пропонують запровадити мінімальний термін підготовки для мобілізованих, які не мають військового досвіду чи давно служили в армії.
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У Раді пропонують нове правило щодо відправлення мобілізованих на фронт - законопроєкт
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Додано: Чет 23 лют, 2023 12:21
У Раді пропонують нове правило щодо відправлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Раді пропонують нове правило щодо відправлення мобілізованих на фронт - законопроєкт
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