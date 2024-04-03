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Подкасти з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Додано: Вів 07 лис, 2023 16:21
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:37
Re: Подкасти від Мінфін
Відверто кажучи я дцже обожнюю цей підкаст!
Додано: Сер 03 кві, 2024 17:39
Re: Подкасти від Мінфін
Я зазвчиай обираю на спотіфай)
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Модератор: Ірина_
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