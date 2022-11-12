Німецький уряд організовує безкоштовний потяг для українських біженців з Польщі у Німеччину. Доїхати можна із польського Перемишля у німецький Ганновер.
Дивися повний текст
Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лют, 2023 19:06
Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Евакуацію в Німеччину продовжили ще на місяць: умови поїздки
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|