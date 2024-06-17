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Деяким пенсіонерам
доплатять по 300 грн: умови

Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн: умови
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:15

Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн: умови

Пропонуємо до обговорення:
Українське законодавство передбачає надання громадянам різноманітних надбавок, підвищень та додаткових пенсій. Зокрема, продовжують виплачувати доплату за донорство у розмірі майже 300 гривень.

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Деяким пенсіонерам доплатять по 300 грн: умови
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:15

50 грн платят. Какие 300?
alex7k
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