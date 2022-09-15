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Скільки АТ в Україні належить
власникам з рф (список) -...

Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:10

Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) -...

Пропонуємо до обговорення:
За рік від початку великої війни в Україні все ще залишаються бізнеси, які контролюються громадянами рф та фінансують війну

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Скільки АТ в Україні належить власникам з рф (список) - Опендатабот
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