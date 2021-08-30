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НБУ презентував пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:11
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України (НБУ) презентував пам'ятну банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо" номіналом 20 грн, присвячену роковинам початку повномасштабної війни в країні.
Дивися повний текст НБУ презентував пам'ятну банкноту \"Пам'ятаємо! Не пробачимо\" (фото)
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R2
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:11
тільки її не купити, на сайті НБУ її не купити, з 1го дня дивлюсь
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kurovskyias
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:00
kurovskyias написав:
тільки її не купити, на сайті НБУ її не купити, з 1го дня дивлюсь
Не зовсім так - купити важко але можна. Мені сьогодні пощастило і вдалося замовити та оплатити одну банкноту з доставкою укрпоштою. Але згоден - процес організовано дуже кепсько. Жодної інформації щодо часу реалізації як це відбувається у солідних організацій. Щоб не пропустити моніторив щопівгодини - випадково зайшов 17-44 коли продаж я так розумію тільки розпочався - тому я чудом встиг добавити 1 банкноту в конверті до корзини. І вже при замовлені постійно були помилки на усіх етепах - подивитись корзини - помилка - пiдтвердити замовлення - помилка - обрати спосыб доставки - помилка - перейти до оплати - помилка - обрати гуглпей - помилка - обрати просто оплату карткою через лікпей - і бінго. На оплату обраної покупки виділяється 25 хвилин. Це ще добре що стільки - було б менше точно оплатити не встиг. Отже це якийсь жах а не організація продаж
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Alien
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:37
Поторопився я написати що мені вдалося замовити банкноту. Дуже довго стан покупки був - очікує оплату, хоча квитанцію лікпей прислав мені одразу. А щойно переверів стан фактично оплаченого замовлення - а воно АНУЛЬОВАНО. Тепер не зрозуміло як отримати гроші назад - може звичайно розблокуються за день два. Ну а нацбанку з його магазином - ганьба за таку організацію!
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