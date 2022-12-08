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Поб'є рекорди "Мрії": стало
відомо, яким буде новий АН-225

Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 09:18

Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збудують новий літак АН-225 "Мрія" та авіаконструктори ДП "Антонов" вже почали над ним працювати. Його створять на базі попереднього літака, але ця модель поб'є всі рекорди старої "Мрії".

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Поб'є рекорди \"Мрії\": стало відомо, яким буде новий АН-225
R2
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боже, який пафос. Черговий відосік
ruslan42212
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а може нам тактичну авіацію купити, кому війна а кому велике крадівництво
orestkohutkevych
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