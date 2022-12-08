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Поб'є рекорди "Мрії": стало відомо, яким буде новий АН-225
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Додано: Вів 28 лют, 2023 09:18
Пропонуємо до обговорення:
В Україні збудують новий літак АН-225 "Мрія" та авіаконструктори ДП "Антонов" вже почали над ним працювати. Його створять на базі попереднього літака, але ця модель поб'є всі рекорди старої "Мрії".
Дивися повний текст Поб'є рекорди \"Мрії\": стало відомо, яким буде новий АН-225
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R2
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Додано: Вів 28 лют, 2023 09:18
боже, який пафос. Черговий відосік
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ruslan42212
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Додано: Вів 28 лют, 2023 21:18
а може нам тактичну авіацію купити, кому війна а кому велике крадівництво
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orestkohutkevych
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Додано: Сер 01 бер, 2023 10:23
Порохофіли під'їхали.
Чудова ініціатива, дуже символічна.
Буде нова мрія і нова потужна країна, економіка на рівні Німеччини.
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Rainbow
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Додано: Суб 04 бер, 2023 17:36
Поб'є рекорди маразм... краще пара F-16 або ІRІS-T .або пара ракетних катерів.. .
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Джон
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