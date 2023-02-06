Витяг про місце проживання – одна з найпопулярніших довідок, яка необхідна під час запису дитини до садочка чи школи.
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Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії»
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Додано: Сер 01 бер, 2023 19:39
Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії»
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Дивися повний текст
Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії»
Додано: Сер 01 бер, 2023 19:39
Якщо дитина є внутрішньо переміщеною особою (ВПО) цей фокус не спрацює.
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