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Витяг про місце проживання
дитини можна отримати в «Дії»

Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:39

Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
Витяг про місце проживання – одна з найпопулярніших довідок, яка необхідна під час запису дитини до садочка чи школи.

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Витяг про місце проживання дитини можна отримати в «Дії»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:39

Якщо дитина є внутрішньо переміщеною особою (ВПО) цей фокус не спрацює.
andrey_yasharov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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