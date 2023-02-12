RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Мінсоцполітики пояснили
українцям, як проіндексують...

В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:04

В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір нової пенсії буде залежати від робочого стажу людини.

Дивися повний текст
В Мінсоцполітики пояснили українцям, як проіндексують пенсії з березня (відео)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98776
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 22:04

І, як завжди, індексація не прозора. Галасу багато, а проіндексували на!!! 100 грн
ivan_free_soul
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.03.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям з найменшими пенсіями проіндексують виплати: в...
R2 » Вів 28 лют, 2023 12:01
1 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лют, 2023 12:01
Alexnik
Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону:...
R2 » П'ят 10 лют, 2023 08:09
3 1135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 13:51
avitala_lubit
В Мінцифри пояснили, як хочуть провести перепис...
R2 » Нед 12 лют, 2023 07:25
7 533
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лют, 2023 15:27
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.