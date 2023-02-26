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За місяць українці обміняли
10 млн ламп розжарювання на...

За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18

За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

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За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:18

Чудовий спосіб зробити перепис населення за допомогою обміну лампочок.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:12

У меня нет ни одного знакомого или соседа, кто ходил менять лампочки. Да и лампочек накаливания давно нет ни у кого. Кто то неплохо подзаработает.
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Я хотела обменять, но как с первого дня нет лампочек с широким цоколем, так их нет до сих пор. Хотя пишут, что обменяли сотни тысяч ). Киев.
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:17

Re: За місяць українці обміняли 10 млн ламп розжарювання на.

Цікаво - наскільки зараз впали ціни на лед-лампи, або наскільки зменшилось клієнтів в магазинах "електрика"?))
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:59

  Успіх написав:Цікаво - наскільки зараз впали ціни на лед-лампи, або наскільки зменшилось клієнтів в магазинах "електрика"?))


ненамного, они фиговые, тускло
cohan
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