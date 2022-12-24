В Україні вже 70-80% фізосіб-підприємців (ФОПів) у сфері торгівлі встановили РРО (реєстратори розрахункових операцій).
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Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів, скільки вже встановили
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Додано: Сер 08 бер, 2023 12:40
Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів,...
Пропонуємо до обговорення:
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Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів, скільки вже встановили
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:40
Когда уже это чудовище кошмарящее остатки украинского бизнеса снимут с поста?уже и фопов тех остадось с уйкин нос,а он все долдонит про рро.
А отжим с возмещением ндс-это вообще за гранью.
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:46
Re: Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцева на фронт!
А давайте напишемо петицію, щоб гетьманцева відправили на фронт у піхоту?
Думаю, що ця петиція легко набере 25 000 голосів
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:53
Додано: Сер 08 бер, 2023 12:58
как можно вообще при власти держать такого ненавидящего бизнес человека---из него же просто желч льётся в отношении людей и мелких бизнесменов.Зачем это делать сейчас.Они наверное хотят чтобы люди не вернулись из европы а наоборот мужья переехали к жёнам после войны.
Можно же поставить нормального спикера на эту должность который будет корректно раскладывать по полочкам людям а не урода после вьюх которого чувствуешь себя рабом каким-то.
Где это удод был когда всё валилось в первые дни и только мелкий бизнес вывез всю ситуацию по логистики и товарам.Где он был когда бенза не было нигде и только благодаря бизнесу насытили рынок.
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