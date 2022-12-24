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Питання РРО для ФОПів вирішене:
Гетманцев розповів,...

Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:40

Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів,...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже 70-80% фізосіб-підприємців (ФОПів) у сфері торгівлі встановили РРО (реєстратори розрахункових операцій).

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Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів, скільки вже встановили
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:40

Когда уже это чудовище кошмарящее остатки украинского бизнеса снимут с поста?уже и фопов тех остадось с уйкин нос,а он все долдонит про рро.
А отжим с возмещением ндс-это вообще за гранью.
Konst1988
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 12:58

как можно вообще при власти держать такого ненавидящего бизнес человека---из него же просто желч льётся в отношении людей и мелких бизнесменов.Зачем это делать сейчас.Они наверное хотят чтобы люди не вернулись из европы а наоборот мужья переехали к жёнам после войны.
Можно же поставить нормального спикера на эту должность который будет корректно раскладывать по полочкам людям а не урода после вьюх которого чувствуешь себя рабом каким-то.
Где это удод был когда всё валилось в первые дни и только мелкий бизнес вывез всю ситуацию по логистики и товарам.Где он был когда бенза не было нигде и только благодаря бизнесу насытили рынок.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 10:08

Расскажи лучше про игорный бизнес. Им рро установили? И на сколько они с твоей подачи нагрели страну?
p_a_l
 
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