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У Києві на ринках та ярмарках
з'являться термінали для...

У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:35

У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для...

Пропонуємо до обговорення:
На продовольчих ярмарках та ринках у Києві з'явиться можливість безготівкового розрахунку карткою.

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У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для оплати карткою
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:35

Шо він чеше? Я купував овочі в Болгарії. Розрахувався карткою і отримав чек про оплату. Ніхто не розписував мені ассортимент. В жодному магазині ні на фрукти, ні на овочі, ні на сувеніри, ні на речі ніхто не давав розкладки по товарам. Але в більших магазинах, супермаркетах так розписують весь чек. Стосовно підприємців - маячня. Не вірте. Просто квитанція про оплату і цього достатньо.
2vad22
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