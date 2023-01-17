На продовольчих ярмарках та ринках у Києві з'явиться можливість безготівкового розрахунку карткою.
Дивися повний текст
У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для оплати карткою
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:35
У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Києві на ринках та ярмарках з'являться термінали для оплати карткою
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:35
Шо він чеше? Я купував овочі в Болгарії. Розрахувався карткою і отримав чек про оплату. Ніхто не розписував мені ассортимент. В жодному магазині ні на фрукти, ні на овочі, ні на сувеніри, ні на речі ніхто не давав розкладки по товарам. Але в більших магазинах, супермаркетах так розписують весь чек. Стосовно підприємців - маячня. Не вірте. Просто квитанція про оплату і цього достатньо.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|