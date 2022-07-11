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НКРЕКП розгляне поетапне
підвищення тарифів на воду

НКРЕКП розгляне поетапне підвищення тарифів на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:06

НКРЕКП розгляне поетапне підвищення тарифів на воду

Пропонуємо до обговорення:
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

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НКРЕКП розгляне поетапне підвищення тарифів на воду
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