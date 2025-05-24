План підвищення зарплат вчителів на 50% у проєкті бюджету-2026 — позитивний крок, але цього недостатньо.
Підвищення зарплат вчителям — це не вирішення проблеми, — Гетманцев
Додано: Сер 01 жов, 2025 09:19
Зарплати вчителям підвищувати треба однозначно. Ще одне питання: а науковці, на яких тримається фундаментальна наука, не люди? Прожити ученому на свою зарплату внаш час нереально. Науковці перебувають за межею бідності. Аналогічно аморально та не у конституційний спосіб призупинена відповідна норма профільного Закону Про наукову і науково-технічну діяльність. Хоча ціни в АТБ на більшість товарів аналогічні або навіть більші за польський Lidl. І ця проблема не виникла під час війни, а є результатом злочинної державної соціально безвідповідальної політики. Недарма маршал Маннергейм казав, що перед тим, як витрачати величезні кошти на армію, треба створити у державі такі умови життя, який люди захочуть захищати. Думайте, політики і робіть висновки, поки не пізно. Війна закінчиться і треба буде відповідати перед усіма на незручні питання...
