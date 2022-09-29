Українські родини з дітьми можуть отримати виплати в 6600 гривень на людину.
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Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
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Додано: Суб 11 бер, 2023 09:35
Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
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Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
Додано: Суб 11 бер, 2023 09:35
Я переселенка с дочерью инвалидом ещё не от одной организации не получали ден. помощи, хоть и подавала и регистрировалась, всеми этими обещаниями только замыливают глаза
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