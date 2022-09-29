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Ще одна організація відновлює
виплати по 6600 гривень

Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:35

Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Українські родини з дітьми можуть отримати виплати в 6600 гривень на людину.

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Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 09:35

Я переселенка с дочерью инвалидом ещё не от одной организации не получали ден. помощи, хоть и подавала и регистрировалась, всеми этими обещаниями только замыливают глаза
elenaprokopec29
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:57

Не правда,я одинока мати і отримала допомогу ще в минулому році від ВПП ООН.
shevchenkotanya322
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 16:13

Если вы не получили это не значит что их не выплачивают! Мне ООН два раза выплатило.
berezinavaleria911
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 00:56

Хіба від ООН можна два рази отримати допомогу? Один раз же тільки можна зареєструватися.
finuser540
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