Українські родини з дітьми можуть отримати виплати в 6600 гривень на людину.
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Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
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Додано: Суб 11 бер, 2023 09:35
Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
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Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень
Додано: Суб 11 бер, 2023 09:35
Я переселенка с дочерью инвалидом ещё не от одной организации не получали ден. помощи, хоть и подавала и регистрировалась, всеми этими обещаниями только замыливают глаза
Додано: Суб 11 бер, 2023 21:57
Не правда,я одинока мати і отримала допомогу ще в минулому році від ВПП ООН.
Додано: Нед 12 бер, 2023 16:13
Если вы не получили это не значит что их не выплачивают! Мне ООН два раза выплатило.
Додано: Пон 13 бер, 2023 00:56
Хіба від ООН можна два рази отримати допомогу? Один раз же тільки можна зареєструватися.
Додано: Пон 13 бер, 2023 10:00
Инвалидка 2 группа ( онкобольная),подала заявку на помощь ещё в июне,жду до сих пор.
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:24
Зочем это поле
А принцип выплаты - великий рендом?
П.С.
Это я тоже могу собирать данные об украинцах за 6600?
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