Перший у світі трирічний кругосвітній круїз уже відкритий для бронювання.
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\"Плаваюче місто\": унікальний круїз навколо світу за 3 роки (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 11:52
"Плаваюче місто": унікальний круїз навколо світу за 3...
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Дивися повний текст
\"Плаваюче місто\": унікальний круїз навколо світу за 3 роки (фото)
Додано: Суб 11 бер, 2023 11:52
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