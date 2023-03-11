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У Чехії запрацювали пункти
обслуговування українців, де...

У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:07

У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де...

Пропонуємо до обговорення:
В українців, які через війну перебувають зараз за кордоном, часто виникає потреба оформити, оновити або обміняти документи. Для цього в Польщі працює 4 відділення українського паспортного сервісу. Такий пілотний проєкт запустили й в Чехії, повідомляє ČT24.

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У Чехії запрацювали пункти обслуговування українців, де можна оформити закордонний паспорт
R2
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