За різними оцінками, під загрозою закриття перебуває ще близько десяти банків. Про те, чому та які банки можуть закритися і на що чекати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
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Скільки банків може закритися 2023-го
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:17
Скільки банків може закритися 2023-го
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Дивися повний текст
Скільки банків може закритися 2023-го
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