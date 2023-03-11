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Чому не варто заряджати
телефон на 100%

Чому не варто заряджати телефон на 100%
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13

Чому не варто заряджати телефон на 100%

Пропонуємо до обговорення:
Щоб продовжити термін служби акумулятора, експерти рекомендують підтримувати його рівень заряду між 20% і 80%. Іншими словами, не варто заряджати телефон на 100% або давати йому розрядитися нижче 20%.

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Чому не варто заряджати телефон на 100%
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:13

"20% і 80%" тобто фактично ваш телефон працює на 60% заряду, а 40% ви "економите" :)
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 01:56

Так колись читав в даташиті якогось японського 18650 про кількість циклів, після чого акум втрачає 30% ємності. Тут, звичайно, не 18650, але теж літій-іон. Так от - 1000 циклів при 0...100% і 4000 при 20...80.
І ще - коли телефон показує 100% і перестає світитися індикатор зарядки - заряд продовжується ще десь півгодини-годину малим током. Тобто 100, що ми бачимо, то не зовсім 100. Я думаю десь 95%.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:59

Заряжаю чисто до 100% и причем быстрой зарядкой, 33 Вт из комплекта свой Poco X3 PRO, за 19 мечты месяцев потерял ~10% ёмкости
ufologya
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:23

  alibob написав:Так колись читав в даташиті якогось японського 18650 про кількість циклів, після чого акум втрачає 30% ємності. Тут, звичайно, не 18650, але теж літій-іон. Так от - 1000 циклів при 0...100% і 4000 при 20...80.
І ще - коли телефон показує 100% і перестає світитися індикатор зарядки - заряд продовжується ще десь півгодини-годину малим током. Тобто 100, що ми бачимо, то не зовсім 100. Я думаю десь 95%.


Есть такая штука - свисток - показывает потребление при зарядке. Если заряжать смартфон в выключенном состоянии то на все 100% не зарядит. Постоянно идет подпитка телефона малыми токами 6-20 мА.
И это наводит на мысль - Телефон выключен или делает вид что он выключен и постоянно что то фиксирует? :D
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:28

R2 а 100% це скільки в токах?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 14:05

  p_a_l написав:
  alibob написав:Так колись читав в даташиті якогось японського 18650 про кількість циклів, після чого акум втрачає 30% ємності. Тут, звичайно, не 18650, але теж літій-іон. Так от - 1000 циклів при 0...100% і 4000 при 20...80.
І ще - коли телефон показує 100% і перестає світитися індикатор зарядки - заряд продовжується ще десь півгодини-годину малим током. Тобто 100, що ми бачимо, то не зовсім 100. Я думаю десь 95%.

Есть такая штука - свисток - показывает потребление при зарядке. Если заряжать смартфон в выключенном состоянии то на все 100% не зарядит. Постоянно идет подпитка телефона малыми токами 6-20 мА.
И это наводит на мысль - Телефон выключен или делает вид что он выключен и постоянно что то фиксирует? :D

если заряжать смарт в "выключенном"состоянии - экран смарта часто показывает динамику уровня заряда - т.е. даже не скрыаает, что он не совсем "выключен". Т.е. что-то общее есть и с телевизором с вилкой в розетке - в режиме "стэндбай".

Но наверное, аккум из телефона не зря же вытаскивают потенциальные "объекты слежки" :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 23:22

  flysoulfly написав:если заряжать смарт в "выключенном"состоянии - экран смарта часто показывает динамику уровня заряда - т.е. даже не скрыаает, что он не совсем "выключен". Т.е. что-то общее есть и с телевизором с вилкой в розетке - в режиме "стэндбай".

Гуру написал:
Ни для кого не секрет, что обращение с мобильным телефоном во время зарядки влияет на аккумулятор, поскольку время зарядки значительно замедляется. Поэтому во время зарядки телефон должен выключаться, особенно если вы обычно оставляете его включенным на ночь.

Нужно верить. Я так понимаю, что раз полностью не выключается, нужно и аккумулятор на время зарядки вытаскивать :mrgreen:
moveton
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