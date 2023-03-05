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Українці заборгували мільярди
за електрику: які наслідки

Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 08:20

Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки

Пропонуємо до обговорення:
В Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася.

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Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
R2
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