В Україні громадяни на тлі війни заборгували величезну суму коштів за комунальну послугу з надання електроенергії. В останні місяці платіжна дисципліна погіршилася.
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Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
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Додано: Нед 12 бер, 2023 08:20
Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
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Українці заборгували мільярди за електрику: які наслідки
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