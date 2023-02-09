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ШІ намалював українські банки.
Чи вгадаєте, хто є хто?...

ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:05

ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто?...

Пропонуємо до обговорення:
Редакція Finance.ua вирішила дещо випробувати ШІ.

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ШІ намалював українські банки. Чи вгадаєте, хто є хто? (тест)
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Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 12:05

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