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НБУ став банком року за
версією Central Banking Awards

НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 бер, 2023 18:06

НБУ став банком року за версією Central Banking Awards

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України визнаний центральним банком року за підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards.

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НБУ став банком року за версією Central Banking Awards
R2
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спасибо НБУ за конверт депозиты!
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 08:38

Re: НБУ став банком року за версією Central Banking Awards

14 февраля Forbes внес Silicon Valley Bank в список лучших банков 2022 года Америки
27 февраля главный исполнительный директор продал акции свои банка
8 марта Moody's понизил рейтинг банка до А1 (очень высокого уровня которого украинские банки не могут достичь в принципе, кажется В2 было максимум при пасечнике, сейчас в диапазоне С)
10 марта банк был закрыт регулятором
14 марта по мнению Bloomberg в результате краха банка мировые финансовые акции потеряли 465 млр.дол. рыночной стоимости
:mrgreen:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 09:12

  cohan написав:спасибо НБУ за конверт депозиты!

Дякую НБУ за мінус 10-25% доходу на протязі минулого року.

Вони там зовсім відбиті https://www.centralbanking.com/awards/7 ... of-ukraine
Голова НБУ в бігах - пишуть який молодець той Шевченко... :mrgreen:
BIGor
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