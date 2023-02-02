|
|
Кабмін затвердив антикорупційну програму
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.
Дивися повний текст Кабмін затвердив антикорупційну програму
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98818
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 14:53
а що там зі старою програмою?
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 369
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 бер, 2023 20:53
ruslan42212 написав:
а що там зі старою програмою?
виконали за 3 роки
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4181
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 913 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|203
|
|
|1
|246
|
|
|1
|266
|