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30% українців наразі офіційно
безробітні. 5 професій,...

30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 15:48

30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій,...

Пропонуємо до обговорення:
Майже кожен третій українець наразі офіційно безробітний.

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30% українців наразі офіційно безробітні. 5 професій, які можна опанувати досить швидко
R2
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Не знала, що рекрутером можна влаштуватись, не маючи профільної освіти
pustovitulia160
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