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Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 бер, 2023 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні наприкінці 2023 року може сягнути 45 грн, однак це найпесимістичніший прогноз на поточний рік. Найоптимістичніші розрахунки передбачають курс долара на рівні 36,6 грн в кінці 2023 року.
Дивися повний текст Скільки коштуватиме долар в Україні наприкінці року: аналітики назвали песимістичний та оптимістичний прогнози
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Додано: Сер 15 бер, 2023 12:41
Цікаво. Ці аналітики учасники каруселі?
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