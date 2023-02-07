Аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер поділився власною точкою зору з приводу майбутнього флагманської криптовалюти.
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Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки
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Додано: Чет 16 бер, 2023 01:20
Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш...
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Дивися повний текст
Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки
Додано: Чет 16 бер, 2023 01:25
Да ладно, через два года за этот цифровой мусор будут уже давать в морду
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