За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:10
Shaman Закрити тему і топікстартера (ТС) в дурку. Це розсадник маразму і несмішних шутєєк ТС . З намаганнями спровокувати срачі.
Hotab
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:17
Краткое содержание 70 страниц
fox767676
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:24
дідусь панда хотел пісеньку
запам'ятаємо його таким
Плюшевый мишутка
Шёл по лесу, шишки собирал Сразу терял всё что находил Превращался в мыло Чтобы кто-то там вспомнил Чтобы кто-то там глянул Чтобы кто-то там понял Плюшевый мишутка Шёл войною прямо на Берлин Вооружён банкой из-под огурцов Превращался в дуло Чтобы поседел волос Чтобы почернел палец Чтобы опалил дождик Чтобы кто-то там дунул Чтобы кто-то там тронул Чтобы кто-то там вздрогнул Чтобы кто-то там... на стол накрыл машинку починил платочком махнул ветку нагнул... Плюшевый мишутка Лез на небо прямо по сосне Грозно рычал, прутиком грозил Превращаясь в точку Значит кто-то там знает Значит кто-то там верит Значит кто-то там помнит Значит кто-то там любит Значит кто-то там...
fox767676
Додано: Пон 20 жов, 2025 15:56
Інвестор з вас річна підписка та спонсорство каналу
інакше видалю
fox767676
Додано: Пон 20 жов, 2025 20:02
Я добавив дідуся Панду на Алею Слави Finance.ua
може тому він такий злий був що минулого разу забув
fox767676
Додано: Пон 20 жов, 2025 20:07
Hotab написав: Shaman
Закрити тему і топікстартера (ТС) в дурку. Це розсадник маразму і несмішних шутєєк ТС . З намаганнями спровокувати срачі.
Це ви просто заздрите. Не треба так робити. Краще заспівайте.
Investor_K
Додано: Вів 21 жов, 2025 02:01
Хтось знає, чому досі за серпень не виплачено? Бо мені дуже треба
Investor_K
Додано: Вів 21 жов, 2025 04:33
fox767676 написав:
Я добавив дідуся Панду на Алею Слави Finance.ua
може тому він такий злий був що минулого разу забув
Друже хотабе, а чому Великий Інвестор не в центрі?
Investor_K
Додано: Вів 21 жов, 2025 09:54
Інвестор_К , нагадую
fox767676 написав:
не задавайте дурвих питаннь, а то одного вечора будете неприємно здивовані коли виявите себе розпиленим на10 частин у різних куточках київської області
fox767676
