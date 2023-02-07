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Аналітик заявив, що Bitcoin
виросте на понад 900% менш...

Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 01:20

Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер поділився власною точкою зору з приводу майбутнього флагманської криптовалюти.

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Аналітик заявив, що Bitcoin виросте на понад 900% менш ніж за два роки
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 01:20

пирамида лопнет раньше..
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 01:25

Да ладно, через два года за этот цифровой мусор будут уже давать в морду
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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