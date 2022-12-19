Фонд держмайна змінить керівників на 65 державних підприємствах за результатами фінансово-економічного аналізу підприємств.
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Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах
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Додано: Чет 16 бер, 2023 19:56
Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах
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Дивися повний текст
Фонд держмайна змінює керівників на 65 держпідприємствах
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