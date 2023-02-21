Підвищення нормативів обов'язкового резервування змушує великі банки розпочати боротьбу за вкладника, переглядаючи свої депозитні пропозиції.
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Шість банків підвищили дохідність вкладів у гривні: скільки можна заробити на депозиті
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:33
Шість банків підвищили дохідність вкладів у гривні:...
Пропонуємо до обговорення:
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Шість банків підвищили дохідність вкладів у гривні: скільки можна заробити на депозиті
Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:34
Не понятно только, за что они борятся.. Например в Сенс банке депозиты на 1 и 3 месяца под 15%, в других крупных банках тоже есть гораздо более выгодные, чем в статье, ставки 😁
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