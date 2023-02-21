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Шість банків підвищили
дохідність вкладів у гривні:...

Шість банків підвищили дохідність вкладів у гривні:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:33

Шість банків підвищили дохідність вкладів у гривні:...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення нормативів обов'язкового резервування змушує великі банки розпочати боротьбу за вкладника, переглядаючи свої депозитні пропозиції.

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Шість банків підвищили дохідність вкладів у гривні: скільки можна заробити на депозиті
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:34

Не понятно только, за что они борятся.. Например в Сенс банке депозиты на 1 и 3 месяца под 15%, в других крупных банках тоже есть гораздо более выгодные, чем в статье, ставки 😁
mutbka
 
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