обмеження 100к в еквіваленті в день.
Мова йде за нерухомість, там дипломат $ нажитих мозолями не за один рік.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 19:18
Re: Клуб 100К - Теребеньки
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:22
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:30
Приват вклад же вроде возродился
Тумба ест купюры 1996 г.?
Там вроде за три дня можно обновиться если повезет с купюрами, которые привезут под заказ
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:33
Ви не праві. До появи тітоньки Го в Україні діяли достатньо цивілізовані затверджені НБУ правила визначення платіжності банкнот іноземної валюти. Тоді не було такої вакханілії як зараз. По суті для того щоб банк прийняв банкноту важливо щоб забезпечувалось виконання двох умов - банкнота мала бути справжня і банкнота мала бути платіжна. І коли діяли ті правила і касирам було набагато складніше відмовити в прийомі банкнот відповідно і клієнти банків почували себе вільніше. Якщо ти певен що твою банкноту з надривом, плямою, написом, отвором відповідних розмірів візьме банк то ти не будеш розглядати емісійну банкноту на світло в пошуках мікроскопічних отворів в місці де захисна стрічка прилягає до паперу, як тут на форумі практикує один персонаж. А ось з приходом тітоньки Го НБУ став впроваджувати політику, що ми ні за що не відповідаємо а нехай самі банки розбираються з клієнтами. От і дорозбирались. Допоки в країні буде політика щодо того що питання прийманя банкноти в банк будуть регулювати не загальні правила а відчуття касира - подобається їй банкнота чи ні - до тих пір ми будемо за рівнем невігластва знаходитись у одному ряду з гіршими представниками Африки та Південно-східної Азії
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:48
Alien це все воно до порядку йде, завжди хтось зостанеться з розбитим коритом.
нічого не змінить. Нічого не бачу поганого, що коли "в нас стільки заливають" , щоб ходило новйо в фінансових операціях.
Додано: Вів 28 бер, 2023 20:08
всегда так делаю
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:16
ріелтор , як ніхто інший має знати , що при покупці вторинки за готівкову валюту зазвичай там намішано багато різних купюр різних років та різної якості, ніхто не буде збирати умовно 30 к $ з номерами поспіль , тим паче це зараз не дуже реально з лімітом зняття у 100к у еквіваленті на день .
Нехай тоді приймає у безготівковій гривні за курсом нбу, як це має бути, якщо так боїться)
Додано: Вів 28 бер, 2023 21:17
Тумба то ,,старі,, роки їсть. Але хто зна які там по якості купюри. Я недавно в черзі за конвертдепо стояв на видачу, жінка з банківським клерком пхали в термінал сотку доларів з великим партретом, і так і не з'їло. Гарна порада від клерка-спробувати здати в обмінку або в банки які беруть з комісією. Тумба геть не панацея. Як повезе.
PS До 2006 це ж малі портрети? Сидіти з великою сумою в малих партретах якісь дивні люди, що не цікавляться що робиться з грошима. Тута вже носа крутять обмінки що тільки кольорові їм подавай...
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