|
|
Клуб 100К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:59
У мене теж валюта осідає під подушкою - каруселити далі нема сенсу, а зв'язуватися з гривнею зарікся ще давно.
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 бер, 2023 09:30
Snower написав:
Хтось писав, що у квітні банкам треба віддати з конвертів 1,5 ярдів доларів. Потім буде такий самий травень.
Десь неділю тому було повідомлення про залишок на конвертдепозитах біля 1,3 млрд доларів... Так що витягувати будуть приблизно по 500 млн$/місяць
-
Vivat
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 23.09.13
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8197
|1363182
|