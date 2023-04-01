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Клуб 100К - Теребеньки

Клуб 100К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 23:20

Re: Клуб 100К - Теребеньки

Та гадаю мало хто буде перекладати наразі депо. Нема сенсу з таким курсом, до кінця року все одно швидше за все 41-42 побачимо, а там дивитися по ситуації
mcduck
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