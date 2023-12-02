та пришли и не известно, купили ли
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка, но там купивших никто не видел
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 01:53
та пришли и не известно, купили ли
такие чудозвоны, как ОТР, - полгода, минимум, светят свободную продажу по курсам ниже рынка, но там купивших никто не видел
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