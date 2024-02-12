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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 лют, 2024 12:12
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
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Andrey2512
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:14
Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
Если сенат провалит голосование, будете и 93 брать
с печатями... 😡😡😡
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asti
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Додано: Пон 12 лют, 2024 12:49
asti Мне пофиг, честно. Считаю это всё спекуляцией )
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Andrey2512
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:09
Начался рост с приближением через пару дней к 38,5?
Правда банки моментом тоже реагируют на меж. банк. Даже некоторые идут с опережением.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 12 лют, 2024 13:21
Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом(( Вот вообще не хотела кассир идти мне на встречу.
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:08
Игорь Алексеевич написав:
А мне ТАС сегодня предлагал синие, но мне нужны были евро.
Це не проблема, сині єврові 20
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Zochan
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:45
В тас пришел с утра, уже прямо в лоб задал вопрос - купюры залитые или нет? кассирша стала смотреть свои бумажки под лампой, вообще не смогла наскребсти пайку, грит вот синяя купюра чуть грязновата, а там в УФ там вообще четверть бумажки зеленым светится. Я грю такие бумажки даже терминал привата не примет. Сказала приходить во 2-й половине дня, после заезда инкассации, пришел 2-й раз снял нормальными
Альфа тоже не брезгует подсунуть 96 или с чернильными пятнами
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kuzmich
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:49
kuzmich написав:
Сказала приходить во 2-й половине дня, после заезда инкассации
Добрая кассирша. В Пивне относительно недавно на мой подобный вопрос меня отшили с возмущением, мол, время инкассации - это огромный коммерческий секрет.
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moveton
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Додано: Пон 12 лют, 2024 15:45
asti написав: Andrey2512 написав:
Мне ТАС насыпал 2003/20006 годом
Если сенат провалит голосование, будете и 93 брать
с печатями... 😡😡😡
мы не будем,
мы не баксодепозитчики и не карусельщики_200К .
Тем - да, деваться будет некуда.
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flysoulfly
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