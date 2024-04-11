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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 08:57

Goodman

Гадаєте, вракі нам розповідає?)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:59

  flysoulfly написав:
  sens написав:l"]
  sens написав:7% в мтб на 10 днів
рада 11,5% тижневий с увеличением ставки на 0,2% каждую неделю до 21,9%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi

Мтб онлайн, безкоштовно, поповнення хоч на 1 грн
но (для бесплатного вывода) депокарту пластик под 10-дневный не открывают. Или для этого можно виртуалку открыть через аппку?[/quote]

У мене десь з 2015 року гривнева є , а валютні рахунки були ще коли було по 5,05
sens
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 22:47

  Andrey2512 написав:Goodman

Гадаєте, вракі нам розповідає?)))

може бути
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 14:46

Думаю! Дію! Багатію!©)))

  Goodman написав:У вас там на кожного оператора по телефону і ще по крутому, невже не можна зробити
фото телефона на телефон?
Все раді красного словца....
Ви знаєте, я грубо відповім)) - що мені якось пох на вашу думку - "вірити, чи ні" :lol:

Але, за мзду, наприклад, в 1000 долярчиків, я готовий і заморочитись :lol:
Як то кажуть - "послуга платна" :lol:

Це по-перше.
А по друге - отак/просто так вам тут виклади скріни... а як долар полізе до 43, чи вище - то уявляю, як тут почнуть зловтішатись всі, кому не лінь ;)
Тому - "очі не бачать - серце не болить!"©😁

Тож, покищо таке задоволення - лише платно!))
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:04

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Успіх написав:Ви знаєте, я грубо відповім)) - що мені якось пох на вашу думку - "вірити, чи ні"

типовий фаталіст...........
більш немачого добавити, тіпа кравчука, пройшов між крапильками води і горд єтім.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 22:20

Успіх
як долар полізе до 43, чи вище - то уявляю, як тут почнуть зловтішатись всі, кому не лінь ;)


Любиш хизуватись, позувати , випрошувати похвалу - люби отримувати на горіхи.
Ніхто не тягне нікого за язик з прогнозами , обіцянками і т.д.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:31

  asti написав:Короче, тут такое дело


решаю продать ещё ОВГЗ в Сенсе
и хочу перевести их в Идею, звоню на горячую и уточняю, будет ли комиссия если переводить по айбану (тк до этого переводил только П2П) - девочка долго что-то уточняет и говорит, нет, комиссии не будет. Переводу и... та-дам! С меня списали 254 грн... Блчха-муха!

возвращаюсь в Идею и пишу заяву с требованием вернуть мне деньги тк комиссия с меня была списана по вине работницы колл-центра давшей мне неверную информацию
про заяву - забавно...

А на какую карту Идеи комиссия за СЕП ?
я на Платіжну Ідею сепал всегда без комиссий.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 15:40

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Мабуть на Зелену дебетку, вона як КдВ у Привату.
Тарифи кожної картки є у застосунку - два кліки!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:52

  foxluck написав:
  sens написав:Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс

З наступного місяця сенс зменшить відсотки за 3х-денними депо з 8% до 7%

Откройте картку "Выгода" (4% на остаток). Тогда можно получать 7% + 4% =11% (и средствами на карте с 8.30 до 23.30 можно пользоваться и % будет начислен.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 17:54

  Andrey2512 написав:Успіх сьогодні пішов депо в гривні закинув на 3 місяці.

Хрен з ним, тим клятим «наступом», яким усіх лякають )))

А почему не короткие ОГВЗ?
igor_egor202
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